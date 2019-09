Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó este miércoles que hasta la fecha se destinaron más de $us 11 millones para atender la emergencia por los incendios forestales en la Chiquitanía. En tanto, precisó que los recursos recaudados de la cooperación internacional para dicha temática sumaron $us 2 millones.

"El Gobierno ha destinado hasta este momento más de 11 millones de dólares, recursos que estamos contribuyendo como país, y los recursos que se han recaudado hasta ahora de la cooperación internacional son alrededor de dos millones de dólares", manifestó Pary.

Hace más de 20 días, el fuego ha quemado más de un millón de hectáreas de superficie, entre bosques y pastizales, en la Chiquitanía, el Pantanal y el Chaco boliviano.

El 28 de agosto, el Canciller detalló que la ayuda económica internacional para sofocar los focos de calor en los municipios cruceños alcanzaba a $us 2,2 millones.

En ese entonces, detalló que se viabilizó la cooperación de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina de $us 300.000, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 200.000, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de $us 150.000, del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) de $us 100.000, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 500.0000 y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) de $us 1 millón.

Pary afirmó también que en el transcurso de esta semana llegará un helicóptero especializado de Canadá. Apuntó, además, que este fin de semana o a inicios de la siguiente arribará un helicóptero ruso que apoyaría en los trabajos de mitigación de los focos de calor.