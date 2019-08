Kudlow dice no prevé represalias de China contra últimos aranceles de EEUU

WASHINGTON (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo el domingo que no prevé que China tome represalias contra los aranceles adicionales sobre productos chinos que anunció el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

Consultado en el programa "Face the Nation" de la cadena de televisión CBS si él preveía represalias, Kudlow dijo: "No. La acción de él fue responder a la de ellos. Por eso dudo que vayan a tomar otra medida. No he oído su respuesta oficial todavía. Tendremos que esperar y ver".

El viernes, Trump fijó un arancel adicional de 5% sobre determinados productos chinos por alrededor de 550.000 millones de dólares, horas después de que China revelara aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por 75.000 millones de dólares.

(Reporte de David Morgan; editado en español por Gabriel Burin)