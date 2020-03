Nadine Dorries: ministra de Gran Bretaña está en cuarentena

Reino Unido Reino Unido

Nadine Dorries, Ministra de Salud Pública del Reino Unido, anunció en una nota oficial publicada este 10 de marzo, que fue confirmada como paciente contagiada por el Covid-19.

“Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (…) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar”, dijo la funcionaria británica de 62 años.

El periódico The Times informó que ella había estado en contacto con cientos de personas, incluido el primer ministro Boris Johnson y demás parlamentarios.

Dorries estuvo involucrada en la elaboración de la legislación para abordar el coronavirus y mientras firmaba el documento que declaraba el Covid-19 como una enfermedad de declaratoria obligatoria, se empezó a sentir mal, pero los síntomas completos se empezaron a manifestar un día después.

Ahora las autoridades británicas tratan de investigar dónde y cómo contrajo el virus. Días antes, las autoridades dijeron que no hay planes para cerrar el Parlamento Británico o restringir el acceso de los visitante, pero tras el diagnóstico de Dorries es probable que se vuelva a discutir dicha medida.

Mientras tanto, Dorries dijo en su cuenta de Twitter que se encuentra bien, pero dice estar preocupada por su madre de 84 años que vive con ella y que empezó a manifestar tos. La madre de la subsecretaria de Salud será evaluada este miércoles.

“Me gustaría agradecer … al maravilloso personal del NHS que me ha brindado asesoramiento y apoyo”, dijo, refiriéndose al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.