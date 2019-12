Netflix podría perder 4 millones de suscriptores en EEUU en 2020: correduría

10 dic (Reuters) - Needham and Co se convirtió el martes en la cuarta correduría de Wall Street que ha recortado su calificación para Netflix Inc en dos meses, argumentando que la competencia de nuevos servicios de "streaming" podría llevar a la pérdida de más de 4 millones de suscriptores pagados en Estados Unidos el próximo año.

La analista de Needham Laura Martin, quien rebajó al gigante tecnológico de California a "bajo rendimiento", cree que Netflix deberá sumar servicios de menores precios para competir con rivales como Apple TV+ de Apple Inc y Disney+ de Walt Disney Co.

La rebaja se conoció un día después de que Netflix dominó las nominaciones a los premios Globo de Oro para enero, obteniendo 17 en las categorías de televisión y otras 17 en películas, incluidas las favoritas "Historia de un matrimonio" y "El irlandés". La mayoría de las corredurías aún tienen notas de "comprar" o mejor para las acciones de la firma.

Netflix ha eclipsado las cifras de suscriptores de servicios rivales gracias a su ofensiva de producción de contenidos, pero esta ha tenido un enorme costo en inversión regional e internacional para su plataforma.

El servicio de "streaming" tenía 60,62 millones de usuarios de pago en Estados Unidos al cierre del más reciente trimestre, el 30 de septiembre, lo que representa más de un tercio de su base de suscriptores globales.

Su enfoque ha llevado a un aumento de su deuda, que alcanzaba 12.430 millones de dólares al 30 de septiembre, lo que ha generado preocupaciones entre los inversores.

Martin sostuvo que la férrea negativa del pionero del video reproducido en línea a permitir publicidad en su plataforma lo obliga a apegarse a una prima en precio que resultará en la pérdida de suscriptores en su mercado más rentable.

"La prima del precio de Netflix de 9 a 16 dólares al mes es insostenible", dijo Martin, agregando que la pérdida de programas de televisión populares como "Friends" y "The Office" a manos de sus competidores podría golpear el valor de la compañía en el tiempo.

Las acciones de Netflix, que han estado bajo presión este año, caían un 2,6% a 294,50 dólares antes de la apertura de la sesión del martes.

(Reporte de Aakash Jagadeesh Babu en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)