Por fuerte oleada, Fuerzas Armadas suspende navegación en Tiquina

La Armada Boliviana instruyó este miércoles a mediodía la suspensión transitoria de la navegación en el estrecho de Tiquina y en Copacabana, en el Lago Titicaca, debido a los fuertes vientos que provocaron grandes oleajes.

“La Armada Boliviana, en control de los puertos, ha tendido que instruir la suspensión del cruce de pasajeros en las lanchas y las barcazas con las movilidades; la misma instrucción se dio en Copacabana, debido a que en el transcurso de la tarde ha incrementado los vientos entre 45 y 50 kilómetros por hora y la corriente del lago (presentó) entre 35 y 40 nudos”, explicó a ANF el jefe de Estado Mayor de Tiquina, capitán de navío Alberto Torrez.

El capitán sostuvo que esas condiciones climáticas dificultan la manipulación de las embarcaciones, por lo que por seguridad de las personas y de los vehículos se suspendió la navegación, de manera transitoria, hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

"En cuanto este tiempo mejore y las condiciones de maniobras de nuestras embarcaciones estén adecuadas vamos a reiniciar (el traslado), pero no les puedo indicar a qué hora. Según meteorología, se estima que entre las siete y ocho de la noche que el oleaje vaya bajando (...) pero no les aseguro a qué hora esto no creo que pase, a media noche mejorará", indicó.

Nicolai Salazar, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en La Paz, precisó en radio Panamericana, que vientos entre los 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) afectaron a las localidades paceñas de Achacachi y Charagua, además de las situadas en el sur del lago Titicaca y la fronteriza Desaguadero.