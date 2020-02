Regulador EEUU pide a grandes tecnológicas datos sobre pequeñas fusiones

Por Diane Bartz y Nandita Bose

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) - La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ordenó a Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Microsoft Corp que entreguen información sobre pequeñas fusiones, las que usualmente no son reportadas a los reguladores antimonopolio, informó el martes la entidad.

Las órdenes se conocen cuando el Departamento de Justicia, la FTC, fiscales generales estatales y la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes investigan a las grandes plataformas tecnológicas para detectar posibles prácticas anticompetitivas.

Gran parte de las críticas se han centrado en los grandes negocios, como la adquisición de Instagram por Facebook y la compra de Whole Foods por Amazon, pero las compañías también han gastado miles de millones de dólares en compañías más pequeñas, cambiando drásticamente el panorama competitivo en el pujante sector tecnológico.

El presidente de la FTC, Joseph Simons, dijo que las advertencias emitidas a las compañías tecnológicas están destinadas a que se inicie una investigación, pero podrían conducir a acciones más duras.

"Si durante el análisis vemos que hay operaciones que son problemáticas (...) podríamos retroceder e iniciar acciones de cumplimiento para hacer frente a esas transacciones", dijo Simons. Las notificaciones no pretenden ser una advertencia para las compañías, sino que fueron diseñadas para identificar áreas que necesitan más medidas antimonopolio, agregó.

(Reporte de Diane Bartz, Katie Paul, Nandita Bose, Paresh Dave y Stephen Nellis. Editado en español por Rodrigo Charme)