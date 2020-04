Santa Cruz mantiene 64 casos confirmados, el mayor a nivel nacional

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, informó que, en el transcurso de la noche de ayer, y la mañana de hoy, no se han presentado nuevos casos de personas infectadas por Covid-19, sin embargo, instó a la población no "bajar la guardia".

"No bajemos al guardia, el hecho de que tengamos casos desde anoche, no significa que esta noche no tengamos, no podemos bajar la guardia, no sabemos cuándo llegará el turbión, si no llega es gracias a Dios, y si llega tenemos que estar preparados", afirmó.

Actualmente el número de contagios en el departamento es de 64, con 4 personas fallecidas, todas mujeres arriba de los 60 años.

Asimismo, el Dr. Urenda, explicó que el estado de salud, de los menores de 1 y 10 años infectados por el virus, se encuentran estables, y recuperándose diariamente.

"Los menores se encuentran en un muy buen estado de salud, no tienen ningún tipo de complicación, y día a día están mejorando", sostuvo el secretario.

Finalmente, instó nuevamente a la población permanecer en sus casas, mucho más en este fin de semana, cuando se realice la desinfección y limpieza general de la ciudad. Además, pidió a los cruceños mantenerse fuertes, afirmando que esta situación y depende de nosotros.

"Esto va pasar, vamos a volver a tener esperanza, volveremos a tener una vida normal, a hacer nuevamente nuestras cosas, y para que eso pase tenemos que colaborar entre todos", manifestó.

Por otra parte, el número de infectados en el país es de 115, con 7 decesos.