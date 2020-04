Santa Cruz suma 17 nuevos casos por Covid-19 y la cifra asciende a 190

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, informó la noche de este martes que se confirmaron 17 nuevos casos positivos por coronavirus en Santa Cruz, por lo que la cifra de contagiados asciende a 190 en el departamento cruceño.

Indicó que actualmente existen 84 ciudadanos sospechosos del virus, 561 contactos directos, 483 casos descartados por laboratorio, 5 pacientes recuperados del virus y se mantienen las 10 víctimas.

Entre los nuevos contagiados se encuentra una bebé de 1 año, además de una mujer de 44 años, un hombre (27), un hombre (34), un hombre (43) proveniente de Warnes, un hombre (65), una mujer (47), una mujer (35), una mujer (34), una paciente (Montero), un hombre (37) Montero, mujer (41) de Montero, una mujer de 46 años, un hombre (46), un hombre de 59 años importado desde Inglaterra, un hombre (49) y finalmente una mujer de 53 años.

"Lo destacable de este informe es que ninguno es de la tercera edad, todos son pacientes menores de 60 años. Ninguno de ellos está en terapia intensiva", indicó Urenda.

A pesar de estos números, la autoridad en Salud recalcó que Santa Cruz tiene un crecimiento de la epidemia sostenida, con una curva lenta y que la enfermedad no se ha desbordado.

"Nos da la posibilidad de un control, seguimiento, saber cuáles son los contactos, poder hacer una vigilancia epidemiológica y saber dónde están cada uno de los positivos que capta el laboratorio. No tenemos ninguna duda de que hay casos que no podemos detectar porque no se reportan o porque no tienen síntomas, pero para tranquilidad de la población la epidemia no se ha desbordado", afirmó.

La tarde de este martes, la presidenta Jeanine Áñez manifestó que la cuarentena en el país se ampliará hasta el 30 de abril, y señaló que a partir de mañana se analizará la flexibilización de la medida en algunas zonas y sectores del país.