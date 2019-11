Socialistas y Podemos firman preacuerdo de coalición en España

Madrid, España Madrid, España

El presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del izquierdista Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, firmaron el martes un acuerdo preliminar para formar un gobierno de coalición, sólo dos días después de que las urnas dieran lugar a un parlamento muy fragmentado.

Las elecciones generales del pasado domingo, las cuartas en cuatro años, mostraron una mayor división en la sociedad española que los anteriores comicios de abril. Los socialistas (PSOE) volvieron a ganar, pero muy lejos de una mayoría parlamentaria.

Si el PSOE y UP sellan un acuerdo definitivo, sería el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia a finales de los años 70. No obstante, la combinación de los 120 escaños del PSOE y los 35 de Unidas Podemos no es suficiente para obtener la mayoría de la Cámara de 350 diputados.

"Les puedo adelantar que es un acuerdo para cuatro años", dijo el líder socialista Pedro Sánchez tras firmar el pacto junto a Iglesias frente a las cámaras de televisión.

"España necesita un gobierno estable, un gobierno sólido", agregó Sánchez, que destacó que el acuerdo está abierto a otros partidos.

El PSOE y Podemos fracasaron a la hora de intentar formar gobierno tras las elecciones de abril, lo que desencadenó la nueva convocatoria electoral.

Los representantes de ambos partidos, que intercambiaron duros reproches cuando las conversaciones se derrumbaron tras las elecciones de inicios de año, lucían sonrientes el martes y se abrazaron tras la firma del acuerdo.

"Hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos", dijo Iglesias.

Varios medios españoles, como la cadena de televisión La Sexta, dijeron que Iglesias sería vicepresidente, algo a lo que Sánchez se había negado tras los comicios de abril. Ambos aseguraron el martes que los detalles del acuerdo se conocerán con posterioridad, pero no dieron más detalles.

El periódico digital El Diario dijo que podrían intentar ampliar el acuerdo a partidos como el centroderechista Ciudadanos, el recién creado grupo de izquierda Más País o los nacionalistas vascos del PNV.