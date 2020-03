Su tío la violaba cuando la abuela iba a misa

Argentina Argentina

Un espeluznante caso fue revelado por un estado de WhatsApp de una adolescente, este alertó a una madre de que su hija estaba siendo violada por un tío.

Fue esa imagen la que destapó el martirio en el que se encontraba la jovencita residente en la localidad de Benividez, en Argentina.

La víctima, una menor de 12 años, compartió mediante el servicio de mensajería una foto de su brazo cortado. Adicional, denunció que su pariente había abusado de ella en varias ocasiones.

Priscila, como se identificó la madre de la menor, contó que se encontraba trabajando cuando le avisaron que su hija “había subido una foto a su estado de WhatsApp donde se veían cortes superficiales en el brazo”. Inmediatamente, “comencé a llamarla, mandarle audios y mensajes pero no me atendía, hasta que me contestó que no tenía nada en el brazo”, agregó.

“Una vez en mi casa le pedí que me mostrara los brazos. Llorando me dijo que hace aproximadamente tres años, cuando tenía 9, había sido violada por su tío Elías, que en ese momento tendría 14. Cuando le pregunté si sabía qué era una violación, me respondió que ‘si’, que era ‘cuando un hombre le introducía su pene a la vagina de una mujer'”, relató la progenitora.

Los alegados actos se cometieron cuando se supone que la niña estuviera al cuidado de su abuela paterna. El exesposo de Priscila había acordado que la menor compartiría con él de viernes a domingo.

La abuela, a su vez, dejaba a su nieta al cuidado del presunto pervertido para irse a misa, que “subía la música, le tapaba la boca y le decía que se trataba de un juego que no debía contarle a nadie, que de lo contrario la lastimaría”, según la versión de la madre.

La jovencita no sería la única víctima del muchacho.

“También contó que en varias oportunidades, el tío la obligaba a ver cómo abusaba de sus otras dos primas menores de edad”, aseguró. Contra el sujeto pesa una denuncia ante la Comisaría de la Mujer y Familia de Tigre, ciudad al norte de Buenos Aires.

Se desconoce si el alegado abusador fue arrestado y procesado criminalmente. Tampoco se tienen detalles sobre si los cortes en el brazo de la menor fueron un intento de suicidio o en defensa propia.