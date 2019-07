Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - El hombre que acusó al actor estadounidense Kevin Spacey de una agresión sexual en Massachusetts tres años atrás retiró la demanda civil en su contra.

Mitchell Garabedian, abogado de la presunta víctima, dijo que su cliente presentó documentos el miércoles para retirar de forma voluntaria una denuncia en la Corte Superior del Condado de Nantucket que acusó a Spacey de "comportamiento sexual explícito y conducta indecente y lasciva".

Garabedian declinó hacer comentarios más allá del retiro de la demanda, argumentando que sigue abierta la causa criminal que presentaron los fiscales el año pasado contra el doble ganador del Oscar. La demanda civil fue rechazada sin reserva, lo que significa que su cliente no puede volver a presentar el caso.

Spacey se declaró no culpable de un cargo de asalto indecente violento en un bar de la isla de Nantucket, Massachusetts. Spacey niega la acusación, que fue presentada por los fiscales en diciembre.

Reuters ha revelado la identidad del demandante porque es una presunta víctima de agresión sexual. El abogado de Spacey no respondió a una solicitud de comentario.

El demandante dijo a la policía que Spacey le invitó a varias rondas de cerveza y whiskey en el Club Car Restaurant de Nantucket en julio de 2016, cuando tenía 18 años, y dijo en un momento "emborrachémonos", según los documentos de la demanda. Cuando estaban cerca de un piano, Spacey le manoseó, según dijo a los investigadores.

Los abogados de Spacey acusan al hombre de haber borrado mensajes de texto que ayudarían a su defensa. El juez encargado del caso criminal ordenó al demandante que entregara su móvil a la defensa, pero Garabedian dijo el 19 de junio a la corte que no podía encontrar el teléfono.

La polémica comenzó a rodear a Spacey en octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp le acusó de haber intentado seducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. El escándalo provocó que Spacey fuera apartado por Netflix de la serie "House of Cards" y borrado de la película "All the money in the world".

(Editado en español por Carlos Serrano)