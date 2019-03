Un empate bastó a Racing para coronarse rey de la Superliga Argentina

Buenos Aires, Argentina Buenos Aires, Argentina

Racing gritó campeón por décima octava vez dándole un gran regalo a su fanaticada albiceleste de Avellaneda, convirtiéndose en el tercero de la lista histórica de títulos de la Súper Liga por debajo de los legendarios River Plate y Boca Juniors.

Nueve de sus títulos llegaron en tiempos del amateurismo, donde fue amo y señor del fútbol argentino, y ahora finalmente consiguió igualar esa marca en tiempos del profesionalismo, que ya llevan 88 años.

Ahora la Academia le sacó dos títulos de ventaja a su eterno rival, Independiente, que lleva 16 (2 en el amateurismo y 14 desde 1931 en adelante).

En la cima, siguen claramente distanciados River con 35 (uno en la era amateur y 34 en el profesionalismo) y Boca, que tiene 33 (6 y 27) y en los últimos tiempos se acercó a la cima con sus festejos a nivel local desde la fundación de la AFA.

Racing con la chance de liquidar la Superliga con una victoria, visitaba Tigre donde necesitaba imperiosamente ganar para empatar a Patronato que ya había caído en Mendoza en la lucha por no descender.

Inicio muy peleado, donde ambos se prestaban la pelota, demarcando la importancia del partido para ambos, donde no podían ceder ni un centímetro al rival, ambos sabían que cualquier error puede costar el descenso o el título dependiendo a quién le toque.



Luego de los 10', Racing tomó el control de la pelota y generó un par de chances: primero un tiro libre de Pol Fernández que se va al lado del palo. Y momentos más tarde, rompió Solari por el medio, abre para Saravia y de ese centro, Cvitanich no le pudo pegar bien y la pelota dio en el palo.



Tigre no se quería quedar atrás: Montillo, Janson, Galmarini y Fede González son muy peligrosos en cada descuido de Racing, generando contragolpes e inquietando a Arias. Tuvo su chance con un remate de Menossi tras una pelota parada, se fue apenas desviado por encima del travesaño.



Racing luego de unos minutos de relax, forzó una gran respuesta de Marinelli, tapando otro remate de Lisandro Lopez, que se desviaba en Alcoba y el arquero descolocado tuvo una buena tapada.



Tigre casi madruga en el segundo tiempo a Racing, un centro de Montillo que no pudo llegar Fede González para desviarla. El local había empezado mucho mejor el complemento, un llamado de atención al puntero que parecía dormido en el arranque.



Y Racing cuando la pasaba mal, llegó al gol de manera insólita: una pelota trabada entre Zaracho y Moiraghi, se eleva demasiado la misma, Marinelli no calcula bien, casi se le cuela abajo del travesaño y la deja viva para la aparición de Solari que la clava arriba. Racing ganaba 1-0 y acariciaba el título.



Tigre acusó el golpe, y Racing estuvo cerca de liquidarlo, con una doble atajada de Marinelli y un contragolpe que culminó con un toque sutil de Licha López que devuelve el travesaño. El local fue, con lo que tenía. Gorosito puso a Morales, Luna y Vera, todo al asador para intentar empatar el partido.



Pero Tigre se quedó sin fútbol, además sobre el final, llega la noticia desde Varela: Gol de Unión y se terminaba la incógnita. Con Racing ido del partido por lo sucedido con su escolta, un tiro libre sobre el descuento de Lucas Rodríguez que se le filtra a Arias, finiquita el 1-1 final.