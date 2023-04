"12 de abril": Chofer de trufi se vistió de payaso y no cobró pasajes a los niños

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El pasado 12 de abril distintas instituciones realizaron agasajos a los niños, por el Día del Niño boliviano. Diego Cossio se vistió de payaso y no cobró pasaje a los menores que abordaban su trufi, perteneciente a la línea 205 del Sindicato "Primero de Mayo", les regaló dulces y juguetes.

El conductor decoró su unidad con globos y mensajes, por su puesto sus pequeños pasajeros se transportaron de forma gratuita durante todo el día del 12 de abril, disfrutando de hermosas canciones infantiles. El chofer de transporte público, contó a la Red Uno que decidió hacer este gesto para dar alegría a los niños.

"He recordado un poco de mi infancia, no tuve una niñez muy agradable, desde que tenía 6 años me dedique a trabajar, cuidando autos. Gracias a Díos supe salir adelante, entonces pensé en darles un poco de alegría a los niños. Hay pequeños que no tienen nada, y no pueden comprarse un dulce o chocolate (...)", contó Diego.

Conductor de un trufi se vistió de payaso y no cobró pasajes a los niños en su día. Foto: Red Uno

Esta acción sorprendió a los más pequeños, incluso a los adultos. Para realizar este hermoso agasajo se preparó con meses de antelación, empezó ahorrando en una cajita, destinó Bs. 10 de todo lo que ganaba, con todo lo acumulado se fletó el disfraz de payasito, compró los presentes y dulces.

"Hablé con mi esposa y le dije que para el día del niño sería bueno hacerles un agasajo. Desde ese momento empece ahorrar en un cartoncito desde 10 bolivianos, cuando me iba bien hasta Bs. 15 y 20. Así cuando llegara el día no me cueste, y no saque de mis ahorros (...) Tuve el apoyo de la gente y claro no faltaron personas a quienes no le gustaron mi acción", dijo.

El dueño del minibus apoyó la acción de Diego, no le cobró la renta que debe entregarle de manera diaria. "El propietario del trufi no me cobró la renta de ese día, ya en la mañana hice algo para pagar la hoja del sindicato que es un obligación de todos los choferes, pagar la hoja de transporte", finalizó.