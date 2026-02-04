Absuelven a dos acusados por el asesinato de una pareja en Cochabamba

A casi tres años del asesinato de una pareja dedicada a la importación de perfumes, la justicia determinó absolver a dos de los principales sindicados del caso, al no encontrar pruebas contundentes que respalden su responsabilidad en el crimen.

El Tribunal de Sentencia N° 3 de la capital cochabambina emitió una sentencia en primera instancia tras el desarrollo del juicio oral, declarando inocentes al médico Alex Argote y al hijo de la pareja, Javier Velasco, quienes fueron absueltos de toda culpa y pena.

Según la defensa de los sindicados durante la audiencia, se presentó pruebas genéticas recolectadas en el lugar del hecho, cuyos resultados de ADN dieron negativo y descartaron la participación de ambos acusados en el asesinato.

Uno de los absueltos expresó que, tras haber permanecido varios meses en la cárcel, finalmente se hizo justicia.

“Ha sido Dios el que me hizo justicia, a pesar de que hubo muchas cosas irregulares”, señaló.

Con esta determinación judicial, el caso queda sin responsables identificados, ya que los dos principales sospechosos fueron absueltos, y hasta el momento no se conoce a los autores del crimen.

El caso data de marzo de 2023 cuando una pareja de esposos, de 50 y 60 años, fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en la avenida Tadeo Haenke, al norte de la ciudad de Cochabamba. Ambas víctimas se dedicaban a la importación de perfumes y murieron a consecuencia de heridas provocadas con un arma punzocortante.





