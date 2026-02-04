Absuelven a dos acusados por el asesinato de una pareja en Cochabamba

Según la defensa de los procesados, durante la audiencia, se presentó pruebas genéticas recolectadas en el lugar del hecho, cuyos resultados de ADN dieron negativo y descartaron la participación de ambos acusados en el asesinato.
A casi tres años del asesinato de una pareja dedicada a la importación de perfumes, la justicia determinó absolver a dos de los principales sindicados del caso, al no encontrar pruebas contundentes que respalden su responsabilidad en el crimen.
Según la defensa de los sindicados durante la audiencia, se presentó pruebas genéticas recolectadas en el lugar del hecho, cuyos resultados de ADN dieron negativo y descartaron la participación de ambos acusados en el asesinato.
Uno de los absueltos expresó que, tras haber permanecido varios meses en la cárcel, finalmente se hizo justicia.
“Ha sido Dios el que me hizo justicia, a pesar de que hubo muchas cosas irregulares”, señaló.
El caso data de marzo de 2023 cuando una pareja de esposos, de 50 y 60 años, fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en la avenida Tadeo Haenke, al norte de la ciudad de Cochabamba. Ambas víctimas se dedicaban a la importación de perfumes y murieron a consecuencia de heridas provocadas con un arma punzocortante.
