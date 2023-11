Santa Cruz

Una mujer de la tercera edad fue atacada por un perro en la Av. tres pasos al frente. El can la atacó cuando esta se dirigía a su domicilio.

La víctima contó que se tapó el rostro con su bolso para impedir que el perro la muerda en la cara, sin embargo, presenta lesiones en otras partes del cuerpo.

"Me tiró al suelo, con mi bolsón me cubría. Los dueños no me hicieron caso. El perro me mordió y yo me cubría mi cara", contó la víctima en medio de lágrimas.