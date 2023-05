Abuelo que abusó de sus nietos sigue libre, las víctimas tuvieron que irse a un hogar temporal

Santa Cruz, Bolivia

Los hermanitos de 5 y 10 años que fueron víctimas de abuso sexual en su propia casa, por parte de su abuelo, fueron enviados a un hogar temporal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia junto a su mamá y su hermanita de dos años.

"Los niños víctimas están en un hogar de acogida, no quieren retornar a su domicilio. Tienen mucho miedo porque se ha descubierto que esto viene de hace mucho tiempo ", dijo el abogado René Sauciri.

Tanto la madre como los niños viven con temor. Además, informaron que no admitieron su denuncia, ya que la pedían escrita.

Además, el agresor de 57 años continúa libre y viviendo en casa de las víctimas, ubicada en el kilómetro 6 de la Doble Vía la Guardia. Piden su aprehensión, pues de acuerdo a cámaras de vigilancia estaría preparando alarmantes escenarios en el lugar si es que retornaran los pequeños.

"El agresor sigue en su domicilio. Es más, nos acabamos de enterar, por videos, que él ha estado preparando cosas para que los niños no entren, para asustarlos, ha estado echando orines. Tienen que aprehender y se tiene que cautelar al agresor, alejarlo del lugar", complementó el abogado.

La familia de las víctimas pide justicia.

"Estamos consternados mi hermana y mi persona porque no nos están haciendo justicia, no nos han recibido la demanda por parte de la fiscal de distrito. Hemos ido en reiteradas oportunidades para que nos admitan la denuncia, desconocen el caso. Ya hemos ido a instancias directamente de la Defensoría de la Niñez, fuimos con la abogada y ni aun así, no quieren que proceda el caso", detalló el tío de los niños.