Aclaran que Amaszonas aún no puede volar hasta que presente documentación

Bolivia

Este miércoles, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que los aviones de Amaszonas aún no pueden volar hasta que la empresa cumpla una serie de requisitos y presente la documentación necesaria.

Además, remarcó que el fallo no estableció que se haya vulnerado el derecho al trabajo de la empresa.

García indicó que el fallo reconoció el derecho propietario de los dueños de las aeronaves, concordante con las normas y protocolos internacionales que el Estado boliviano ha suscrito como el convenio de Chicago y de Ginebra.

A la vez, descartó que las aeronaves puedan volver a funcionar inmediatamente.

"La misma Sala Tercera ha dispuesto que, en tanto no se entiende el tema de comunicación, porque se ha reconocido el derecho propietario de los dueños, es que ha emitido una disposición complementaria en la cual aún no se restituirán las matrículas. Esa es la disposición complementaria que el mismo Tribunal de Garantías lo ha emitido", aseveró.

Asimismo, indicó que primero se debe resolver el conflicto entre privados.

"Esto está en manos de la compañía y las gestiones que realice con el propietario de las aeronaves. Si no existe este acuerdo entre partes privadas, donde nosotros no tenemos competencia para poder activar o no la conciliación entre partes o la reconciliación entre ellos; estaríamos a la espera de que ellos pudieran resolver esta diferencia al interior de la compañía", agregó.