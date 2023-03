Activan orden de aprehensión para el segundo policía que sometió y asaltó a un hombre

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó a los dos hombres que fueron grabados reduciendo a un sujeto para quitarle su dinero; el primero se trata de Salomón Saleck quién trabaja en la división delitos patrimoniales de la Felcc y el segundo es Javier Alberti, ambos son oficiales de la Policía y están investigados por robo agravado, además serán sometidos por la vía disciplinaria administrativa, informó el director de esta repartición policial, Julio Cossio.

El jefe policial, informó que Saleck se encuentra en las celdas y este lunes serán puesto frente a un juez. Al mismo tiempo, anunció que se activó la orden de aprehensión para el segundo oficial, que trabajaría en la ciudad de La Paz.

Resaltó que el caso está aún en proceso de investigación y que la institución no tolerará ninguna acción antijurídica. "El procedimiento no fue correcto y ahora el caso se investiga por robo agravado, el accionar de estos ciudadanos no ha sido el correcto", señaló Cossio, al mismo tiempo de exhortar a la supuesta víctima a realizar la denuncia que ahora se realiza de oficio.