Activan sello rojo de Interpol contra Rafael Arce Mosqueira

La Fiscalía informó que fue activado el sello rojo de Interpol contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, quien ahora cuenta con una alerta internacional de detención en los países donde opera el organismo policial.

“Ya se encuentra el sello rojo activado para el señor Rafael Arce Mosqueira. Se ha mandado a Interpol y ellos ya lo han activado”, confirmó este viernes el fiscal Miguel Cardozo.

Investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Arce Mosqueira es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con la adquisición de bienes de lujo que, según la investigación, no guardarían relación con sus ingresos declarados.

En el marco del proceso, la Fiscalía también citó a declarar a la pareja del investigado. Sin embargo, la mujer presentó un memorial solicitando comparecer de manera virtual, argumentando que se encuentra fuera del país.

El fiscal indicó que se solicitó un informe para precisar la ubicación de la citada, con el fin de garantizar su declaración dentro de la investigación.

Con la activación del sello rojo, las autoridades buscan la localización y eventual detención preventiva de Arce Mosqueira mientras continúan las actuaciones judiciales.

