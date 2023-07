Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En el municipio de Montero, ubicado en el departamento de Santa Cruz, una mujer identificada como Yenny Jiménez fue víctima de una agresión verbal y física por parte de un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana. El motivo del ataque fue una deuda pendiente de 240 bolivianos que Yenny tenía con el agresor.

Según relatos de la víctima, la situación se desencadenó cuando el colombiano llegó directamente a agredirla, exigiéndole el pago inmediato de su deuda. Yenny intentó explicarle que no contaba con el dinero en ese momento y le pidió paciencia debido a la difícil situación económica que atravesaba. Sin embargo, el agresor no mostró comprensión y continuó ofendiéndola, culminando en una agresión física que la dejó con seis días de impedimento, según el informe del médico forense.

“Lo único que hice yo fue defenderme, tratar de que no me siga golpeando, incluso me tiró al suelo, me hizo golpearme la cabeza, solo por una deuda”, contó al portal digital TDN.

La falta de justicia y la negativa de ayuda por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) causó preocupación e indignación en la comunidad. La Policía, al ser informada sobre el incidente, afirmó que tenía casos más importantes que atender, lo que generó temor e inseguridad en Yenny, especialmente debido a las amenazas de muerte recibidas por parte del colombiano.

“Cuando se retiró me dijo que me iba a ‘blanquear’, no sabía que era blanquear, entonces mi hija llegó y me dice mami blanquear quiere decir matarte, ósea la quieren matar me dijo. Esto paso el 20 de junio”, dijo entre lágrimas Yenny.

La agresión tuvo lugar el 20 de junio y, debido al temor por su seguridad, Yenny se vio obligada a abandonar la vivienda donde vivía, solicitándole la desocupación los propietarios de la casa. A pesar de las dificultades y de tener a su hija accidentada, Yenny tuvo que trasladarse para resguardar su integridad.

La mujer, visiblemente consternada, expresó su desamparo y solicitó ayuda a las autoridades. Sin embargo, recibió una respuesta desalentadora por parte del sargento segundo William Flores de la Felcc de Montero, quien le comunicó que su caso debía esperar debido a la existencia de otras situaciones más prioritarias.

Yenny, en medio de lágrimas y desesperación, resaltó la falta de justicia y la falta de atención a los ciudadanos sin recursos económicos. Aunque se encuentra actualmente en el hospital junto a su hija, manifestó su determinación de asistir a la citación programada para este martes a las 17:00 horas, con la esperanza de que finalmente se haga justicia.