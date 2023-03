"Afortunadamente no había nadie": Fuga de agua provoca caída de un árbol y rotura de cables

Cochabamba, Bolivia

Un gigante árbol caído sobre la vía, cables destrozados y el tráfico vehicular paralizado fueron el resultado de una fuga de agua cerca de las avenidas Oquendo y Aroma.

La fuga de agua estaba justo en la raíz del árbol y sería la causa del desprendimiento de la tierra, que además ocasionó que varios cables del tendido eléctrico y telefonía se rompan, quedando colgados a la altura de las personas.

Afortunadamente no se registraron daños personales debido a que sucedió durante la madrugada de este martes. Sin embargo, desde ese momento, ningún vehículo pudo circular por la zona.

En horas de la mañana de hoy, efectivos de la Unidad de Bomberos llegaron al lugar, también personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque existe una red de gas a domiciliario en la misma calle. Asimismo, funcionarios de Emavra trabajaron para retirar el árbol en partes por su gran magnitud. La cantidad de agua que salía de la acera también disminuyó.

"Hemos venido para verificar las redes de gas. Gracias a Dios, la raíz no afectó a las redes de gas. Estamos verificando nuestras líneas para ver que no haya ningún problema. No ha habido fuga en ningún momento", afirmó un trabajador de YPFB.