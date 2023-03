“Agarren a los maleantes”, gritó un conductor a un policía y se armó un gran lío en plena avenida Aroma

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche, pasajeros y transeúntes reaccionaron molestos con un uniformado en la avenida Aroma y San Martín, de acuerdo al relato de los ciudadanos el oficial habría indicado que el conductor de un minibús de transporte público lo habría arrastrado.

Esta situación que fue negada rotundamente por los pasajeros (del motorizado) y ciudadanos que circulaban por el lugar. El policía se subió al trufi y le pidió al conductor que lo acompañe hasta dependencias policiales, lo que generó la indignación de los presentes y pedían que el oficial se baje del vehículo.

El uniformado estaba en la parte delantera, junto al conductor, con la puerta asegurada, mientras los molestos ciudadanos golpeaban los vidrios del motorizado e impedían que este se mueva del lugar. Al lugar donde estaban los minibuses llegaron más efectivos policiales, tratando de calmar los ánimos exaltados de los transeúntes.

"Estuve parando en rojo, y los oficiales me estaban sacando foto, saben que eso es para infracciones. Los pasajeros estaban subiendo, y con un caballero han discutido los policías, en la calle Calatayud. Yo me metí a la discusión, les dije porque no salen a realizar controles en las noches, los rateros cada noche están robando. Los policías salen cuando les da la gana. Ahora no me quieren dar mi boleta de infracción, me quisieron quitar la llave del vehículo a la fuerza y ahora está todo torcido (es con chip), me pegaron", contó el conductor.