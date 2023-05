La Paz, Bolivia

Este domingo, a emergencias del Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz llegó un universitario que dijo haber sido agredido brutalmente con botellas en ojo, el cuello, el brazo y el estómago en la zona sur.

Los agresores tendrían problemas de deudas con la familia del herido.

Según la progenitora, el joven de 25 años habría asistido a la fiesta de la Comunidad Huaricana junto a sus tíos. De repente, fue agredido sin motivo por desconocidos. Lo dejaron prácticamente agonizando.

"Me gritó: 'mami, mi barriga está cortada'. Me levanté y lo vi sentado en el sillón del pasillo, sin polera. Vi todas las heridas ", contó entre lágrimas.

La mujer asegura que su esposo es garante en el banco de vecinos del barrio, que presuntamente se niegan a pagar la deuda. Entonces, señala a una familia en particular de haber pagado para matar a su hijo.

Por eso, la madre exige una investigación de lo que considera una tentativa de asesinato, pide dar con todos los autores, pues además el joven podría perder un ojo.

El principal agresor del universitario fue plenamente identificado por la familia de la víctima y piden a la policía que lo aprehendan de inmediato antes de que se fuga del país.

El acusado, acompañado de otras personas, agredió brutalmente con restos de botella al joven y le dejó con serias heridas en el rostro, cuello y abdomen.

Por eso, la familia exige garantías ante amenazas continuas por parte de los presuntos agresores.

"Ya no estamos seguros. Nosotros tenemos hijas chiquititas. Ellos no más se hacen a las víctimas diciendo que nosotros les gritamos" , complementó.

La denuncia fue presentada ante la policía por tentativa de asesinato, junto con los datos del agresor, que ahora es buscado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La víctima registra un corte de 16 centímetros en el estomago, de 8 centímetros en el cuello y 10 centímetros en el brazo. Aseguran que se trata de una tentativa de asesinato.

"Me querían matar porque con los que tenía problema son mis vecinos. El que me ha pegado me quería matar, estaba con ellos. Aparecí en el piso, creo que eran dos hombres y una mujer. Yo estaba inconsciente, me estaba protegiendo mi cara", dijo Brandon Mamani.