Aguinaldo 2025: Ministerio de Trabajo emite instructivo y advierte sanciones por incumplimiento

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social publicó el Instructivo DGTHSO Nº 0119/2025, que establece las disposiciones para el pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2025, tanto para empresas privadas como para entidades públicas.

La institución recordó que todas las trabajadoras y trabajadores con al menos tres meses de trabajo continuo y obreros con un mes, tienen derecho al pago del aguinaldo.

Según el instructivo, “toda institución, empresa pública, privada, comercial, industrial o de servicios deberá pagar a sus trabajadores el Aguinaldo de Navidad”.

Respecto a la base de cálculo, el Ministerio de Trabajo precisó que para el sector privado el pago se realizará “en función al promedio del total ganado de los últimos tres meses”, e incluirá todos los componentes salariales de carácter permanente. En el sector público, la base se determinará “sobre el promedio del total ganado de los últimos tres meses, excluyendo bonificaciones no recurrentes”.

El instructivo también aclara que el beneficio no puede ser pagado en especie, ni ser objeto de “embargo, retención, descuento, renuncia o compensación”.

Plazos y sanciones

El Ministerio informó que el aguinaldo debe ser cancelado:

Sector privado: hasta el sábado 20 de diciembre de 2025, de forma impostergable. El incumplimiento implicará pago doble y sanciones administrativas.

Sector público: hasta el viernes 19 de diciembre de 2025, debido a que el 20 cae en día no hábil.

Además, los empleadores del sector privado deberán enviar las planillas del aguinaldo mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT) hasta el 30 de diciembre de 2025, al igual que las entidades públicas. El instructivo advierte que “la no presentación de las planillas ameritará las sanciones respectivas”.

La cartera de Estado señaló que las Jefaturas Departamentales y Regionales realizarán el control del cumplimiento del instructivo.

Mira la programación en Red Uno Play