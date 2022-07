Alarcón acudió a la Fiscalía y sostiene que el caso Golpe I "es montado"

Cargando...

La Paz - Bolivia

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, acudió este martes 5 de julio a la Fiscalía en La Paz a declarar en calidad de testigo por el caso golpe de Estado I, donde se limitó a asegurar que esta investigación está "montada" y no debería existir.

"No he contestado ninguna de las preguntas porque ante un caso montado no voy a ser yo el funcional para abrir la compuerta y que después utilicen ilícitamente y tergiversen mis declaraciones para guillotinar a personas inocentes, o sea, jamás me iba a prestar a eso, no contesté ninguna de las preguntas", aseveró Alarcón.

Dijo que el 90% de las preguntas del Ministerio Público estaban dirigidas a la reunión en la Universidad Católica en La Paz, que fue convocada por la Iglesia Católica, organismos internacionales y otros con la finalidad de buscar una salida pacífica a la crisis de 2019. Aseveró que en aquellas reuniones participaron incluso tres altas exautoridades del MAS.

"Es tan burdo y grosero este montaje del falso caso Golpe de Estado I que no había una sola pregunta referida al terrorismo, que es el único tipo penal que está subsistiendo en este proceso, (es decir no se preguntó nada, por ejemplo, sobre un posible) colocado de bombas, toma de rehenes o dirección de células armadas", dijo.

Carlos Alarcón acudió a la Fiscalía acompañado del jefe nacional de CC, Carlos Mesa.

El jefe de Bancada de CC aseveró que el caso golpe I tiene el objetivo de "generar un escenario de amedrentamiento, de represalia y de intimidación a la sociedad civil disidente" para amedrentar cualquier protesta "cuando haya una vulneración o desconocimiento de un referendo o cuando haya un fraude electoral".

"Es decir, quieren dar una lección a la sociedad civil para que se someta ante la tiranía, autocracia y abuso de poder, eso busca este proceso penal, y por supuesto no hemos sido funcionales a eso, porque sabemos que estas falsas convocatorias a testimonios lo que buscan es ilícitamente obtener declaraciones para incriminar a terceros inocentes en un proceso penal totalmente montado", apuntó.