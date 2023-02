Alcalde Iván Arias cuestiona la investigación a Obispos de la gestión de Añez

Cargando...

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó la solicitud por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE) para la investigación a los Obispos involucrados en el caso ‘‘Golpe I’’, advirtió que todos deberían estar preocupados.

Cabe recordar que el Ministerio Público recibió una solicitud por parte del Procurador General del Estado (PGE) para investigar a los obispos que estarían involucrados en los hechos del 2019, como parte de la investigación del caso Golpe I.

Recordemos que Iván Arias, fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Añez en 2019, la autoridad manifestó su preocupación al enterarse de la investigación al clero religioso, ‘‘el mensaje pareciera decir ‘‘ahora vamos por vos’’, señaló.

El alcalde paceño además criticó las investigaciones hacia el gabinete de Añez y señala que ‘‘si no fuera por ese gobierno no hubiese habido elecciones y el actual gobierno, inclusive mi elección no sería válida’’, aseguró.

