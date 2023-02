ALD rindió homenaje a Santa Cruz con discursos de apoyo al gobernador Camacho

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasada las 20:00 horas se llevó adelante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por los 462 años de fundación de Santa Cruz. El vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, fue el encargado de iniciar el acto, ante la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en Chonchocoro.

Durante su discurso, Aguilera detalló los logros conseguidos por Santa Cruz de la Sierra a lo largo de la historia, como son la lucha por las regalías y la autonomía, todo esto con el propósito de convertirnos en el polo del desarrollo de Bolivia.

“Como sabemos, hubo un proceso largo para la construcción de las autonomías. Hay mucho por delante, pero no podemos negar que hemos avanzado. Es en este espacio, donde ustedes Son asambleístas que son los representantes de la voluntad del pueblo y nosotros como Ejecutivo departamental debemos seguir el ritmo que demanda la población que persigue la búsqueda de soluciones desde el marco autonómico”, matizó Aguilera durante su intervención

“Santa Cruz está lista para hablar de un nuevo pacto fiscal que otorgue los recursos que corresponden a todos los bolivianos en cada rincón de nuestro país (…) Estamos llamados a demostrar el amor que tenemos a nuestra tierra y eso se lo hace trabajando”, afirmó la autoridad.

Discurso Zvonko Matkovic

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) Zvonko Matkovic fue el encargo de cerrar la sesión de honor. En su discurso mencionó al gobernador Luis Fernando Camacho y le dijo que “su lucha y sacrificio no va ser en vano”.

Matkovic cuestionó la detención de la primera autoridad del departamento cruceño, pero celebró el fallo del Tribunal Constitucional Tercero. De igual manera, indicó que ‘el secuestro criminal’ que sufrió la autoridad no puede pasar por alto ni ser olvidado.

“Nunca cederemos al chantaje ni la presión, venga de donde venga (…) Tratan de vendernos un cuento que la lucha de la democracia vivida durante 21 días hubiese sido un acto de terrorismo”, expresó.

“Tenemos un Gobierno Central canalla, que no le importa la dignidad de las personas, que no le interesa cumplir las leyes y que no respeta los derechos humanos”, manifestó.

