¡Alerta! Estafan a personas necesitadas haciéndose pasar por un periodista de Red Uno

Bolivia

En un nuevo modus operandi, estafadores utilizan la imagen de Red Uno para obtener dinero a cambio de supuestas ayudas.

Así, los delincuentes tienen un número telefónico identificado con el nombre de nuestro periodista Fernando Cortés y el logo de esta casa televisiva., además del programa "Que No Me Pierda". Inicialmente se contactan con personas que están en busca de ayuda o donaciones, les aseguran que colaborarán con sus casos. Luego inician la conversación.

Entonces, para evitar sospechas, les hacen llamadas e incluso usan nombres de iglesias, sacerdotes y grupos religiosos para convencer a las víctimas.

Sin embargo, una vez que las personas aceptan ayuda, les piden dinero argumentando que se necesita pagar un camión grande para trasladar las donaciones y contratar cargadores.

"Sospeché porque comenzaron a pedirme que deposite ese instante para trasladar la donación que, según, eran muchas cosas. Luego me llamaban de números distintos que era el padre y las hermanas de la iglesia. Me llamaban diciendo que estaba en directo y más cosas. Según, me llamó el padre de pastoral juvenil, ofreciéndome todas las donaciones, víveres, horno y garrafa para la kermesse. Me dijo que le pase mis datos para salir en 'Que No Me Pierda' de la noche", reveló una víctima.