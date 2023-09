¡Alerta! Se hacen pasar por periodistas de Red Uno para estafar a personas necesitadas

Cochabamba, Bolivia

Delincuentes sin escrúpulos recurrieron a un nuevo modus operandi en el departamento de Cochabamba, donde utilizan el prestigio de la cadena de televisión Red Uno de Bolivia y el nombre del periodista Fernando Cortez para cometer estafas a familias necesitadas.

El engaño se inicia a través de mensajes de WhatsApp en los que el estafador se hace pasar por Fernando Cortez y ofrece ayuda económica a familias que han enfrentado dificultades, como un incendio. El sujeto llega a solicitar fotografías de las personas y números de carné de identidad para ganarse la confianza de la víctima. Una vez que haya establecido esa confianza, proceda a pedir sumas de dinero, argumentando que son necesarios para gestionar una supuesta donación a través de un camión solidario.

En una llamada grabada, el estafador dice: “Estamos contratando nosotros a través del sistema de ayuda un camión solidario que en sí ustedes deberían contratarlo que les va costar arriba de los dos mil bolivianos, ningún camión les va llevar una carga por menor hasta Cochabamba. No le estoy ofreciendo a la venta señor, es una donación que le está ofreciendo la Red Uno, el dinero que se le está proporcionando como ayuda, ese dinero recién nosotros periodistas le vamos a entregar el día lunes después del programa Que No Me Pierda (QNMP) para que la gente ayude”.