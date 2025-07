Alianza Unidad denuncia guerra sucia y ratifica que Doria Medina mantendrá la Renta Dignidad

La alianza UNIDAD denunció una guerra sucia organizada y sistemática contra la candidatura de Samuel Doria Medina, a través de la difusión masiva de falsedades en redes sociales, con el objetivo de confundir a la población y debilitar su liderazgo político. La desinformación, según el comando de campaña, incluye la mentira de que Doria Medina eliminaría la Renta Dignidad, lo cual fue desmentido.

El vocero de la campaña, Gary Prado, alertó que se trata de una estrategia digital bien estructurada, con participación de actores tanto nacionales como internacionales. “Esta es una operación de guerra sucia. Se están gastando millones en difundir mentiras, en lugar de presentar propuestas. Lo decimos con claridad: la Renta Dignidad no se toca, se mejora”, afirmó.

La campaña de UNIDAD hizo un llamado a la población a no dejarse manipular por mensajes malintencionados y exhortó a verificar la información antes de compartirla. “Ya lo advertimos y lo volvemos a decir: no se dejen envenenar por estos anuncios engañosos. La desinformación no puede reemplazar el debate de ideas”, declaró Prado.

Finalmente, la alianza UNIDAD pidió a los demás candidatos a frenar el uso de tácticas de desprestigio y concentrarse en un debate serio y propositivo. “La gente merece respeto. No vamos a tolerar campañas sucias ni manipulación. Vamos a seguir caminando con propuestas, con hechos, y con la verdad”, concluyó el vocero.

