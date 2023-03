Alistan campaña "El firmazo" para sumar apoyo al pedido de reforma judicial

Cochabamba, Bolivia

Este domingo, a nivel nacional, se desarrollará "El firmazo", una campaña para incrementar la cantidad de firmas en demanda de una reforma judicial, impulsada por juristas independientes.

Ponce comentó que se tiene un buen avance en la campaña. También indicó que el primer mes fue complicado porque se tuvo que montar toda una logística para poder tener puntos fijos en todo el país, socializar, asistir a reuniones, seminarios y eventos para hacer conocer en qué consiste esta "transformación de la justicia".

Los interesados deben llevar solamente su carnet de identidad, firmar los libros, junto con estampar la huella digital del dedo pulgar.

En Cochabamba, hay puntos permanentemente establecidos, como en la plaza 14 de septiembre, donde también se ubicarán el domingo. Además, estarán en la plazuela de Cala Cala, en la Recoleta y en la zona sur, frente a la iglesia de Loreto.

El jurista reiteró que es importante el apoyo de la población a la reforma judicial vía referendo.

"Le estamos pidiendo a la gente que se dé un tiempito porque será un aporte real. Esto que estamos haciendo no es abstracto, no es simplemente una consigna, no es una manifestación; esto tiene un procedimiento, ha sido aprobado por la Corte Nacional Electoral. Este procedimiento va a terminar en un referéndum donde le vamos a preguntar al ciudadano si quiere que se cambie la forma de elección de los jueces, que ya no sean elegidos a dedo o quiere que sean elegidos a partir de la intervención de las instituciones democráticas y académicas de nuestro país. Tenemos que elegir jueces independientes, necesitamos recuperar la justicia para los ciudadanos", complementó.