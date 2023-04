Álvaro García propone control estatal del comercio exterior ante la falta de dólares

La Paz

La falta de dólares entre la población boliviana es un bache económico que debe ser solucionado de inmediato y uno de los caminos es establecer un control estatal del comercio exterior, planteó anoche el exvicepresidente, Álvaro García Linera, luego de la presentación de su último libro en la federación de mineros, en La Paz.

García sugirió que el Banco Central de Bolivia (BCB) se convierta en el canal que reciba todos los ingresos de las exportaciones y los entregue a los empresarios en territorio boliviano, para que dichos recurso no se desvíen a paraísos fiscales.

“Que los dólares que Bolivia produce por sus exportaciones, pasen obligatoriamente por el BCB y no se queden en los paraísos fiscales, como están desviando muchos empresarios. No se les quita, pero pasan al BCB y el Banco Central les entrega a los empresarios aquí en Bolivia, no en Panamá, no en Miami y no en Madrid, sino aquí en Bolivia”, remarcó la exautoridad, según reseñó Página Siete.