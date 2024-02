Álvaro Ríos: “El desabastecimiento de gasolina es por falta de dinero”

Cargando...

Santa Cruz

La escasez de carburantes, especialmente de gasolina, sería causado por la falta de dinero para pagar el producto importado, aseguró el experto en Hidrocarburos, Álvaro Ríos, quien pidió buscar soluciones estructurales para evitar convertir a Bolivia en un país totalmente importador.

El analista, aseguró que no debería existir la escasez de carburantes en Santa Cruz, al contar con la refinería Guillermo Elder Bell, donde produce gasolina y etanol.

“El desabastecimiento tiene que ver con la escasez de dinero para pagar el combustible, más que con los bloqueos que afectaron en mayor medida al occidente del país”, aseveró.

Según Ríos, los datos dan cuenta que, las importaciones de gasolina y diésel para el 2024 son de aproximadamente $us 3.400 millones, mientras que las importaciones de gas serán de $us 1.700 millones. “Es un déficit comercial energético cercano a los $us 1.700 millones. Esta situación es estructural, la importación de energía se hace cada vez más grande”, sostuvo el experto al indicar que para los años 2029 y 2030 las importaciones podrían alcanzar los $us 4.500 millones.

Cargando...

Ríos asegura que se tienen que buscar soluciones estructurales puesto que Bolivia está a punto de convertirse en un país totalmente importador de energía”.