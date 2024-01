Amas de casa se quejan por desabastecimiento de garrafas de GLP en La Paz y El Alto

La Paz, Bolivia

Amas de casa y comerciantes, se vieron en la necesidad de sacar sus garrafas de GLP a las calles solicitando la presencia de un carro distribuidor de gas, ya que aseguran no cuentan con el producto de uso diario y los distribuidores no realizan sus recorridos.

La mañana de este martes, un grupo de vecinos bloquearon la avenida Juan Pablo II, horas después se logró la presencia de dos carros repartidores de garrafas. Varios contaron que deben llegar hasta la zona desde lugares alejados, ya que aseguran el precio de venta en tiendas de barrio es bastante elevado.

“Yo vengo de Villa Tunari, no entra el gasero abajo, no viene, aquí hay que venir o hay q ir a buscar a otros lados”, dice una de las vecinas. “Desde río Seco yo vengo porque no tengo gas, por que en la tienda está a Bs. 35 a 40 la venta, y no llegan ya varios días”, señaló otro.