América Latina supera el millón de muertes por COVID-19: recuento Reuters

RÍO DE JANEIRO (Reuters) - América Latina y el Caribe superó el viernes el millón de muertos por COVID-19, según un recuento de Reuters, con la pandemia empeorando en la parte del mundo con la tasa de mortalidad per cápita más alta.

Desde las polvorientas tierras altas de Bolivia hasta la ciudad brasileña de São Paulo, la pandemia ha colapsado sistemas de salud con cuentan con fondos insuficientes después de extenderse rápidamente por países donde muchas personas viven al día y no han podido mantenerse en los confinamientos.

En Perú, entre los países más afectados de la región, pacientes con COVID-19 han muerto en los atestados pasillos de los hospitales de la capital, Lima. En lo profundo de las selvas amazónicas de Brasil, muchos residentes de la ciudad de Manaos fallecieron en sus hogares sin oxígeno que ayude a sus pulmones dañados, después de que se agotaron los suministros este año.

Con los casos descendiendo en Europa, Asia y América del Norte, y estables en África, América del Sur es la única región donde las nuevas infecciones están aumentando rápidamente sobre una base per cápita, según Our World in Data. Sin embargo, India está luchando contra uno de los peores brotes del mundo.

En promedio, en mayo, el 31% de las muertes por COVID-19 en el mundo se produjeron en América Latina y el Caribe, hogar de solo el 8,4% de la población mundial.

Médicos y epidemiólogos dicen que la pandemia de coronavirus tomó por sorpresa a gobiernos no preparados el año pasado y que su impacto se vio agravado por los líderes que minimizaron su gravedad y no pudieron asegurar el suministro oportuno de vacunas.

Los ocho principales países que registraron la mayor cantidad de muertes por COVID-19 per cápita durante la última semana fueron todos de América Latina.

"En vez de prepararnos para la pandemia, minimizamos la enfermedad, diciendo que el calor tropical desactivaría el virus", dijo el Dr. Francisco Moreno Sánchez, jefe del programa COVID-19 en uno de los principales hospitales de México y quien criticó el plan de vacunación del gobierno.

"Desafortunadamente, estamos entre las regiones más afectadas, donde el manejo de la pandemia ha sido el más equivocado, y ahora estamos sufriendo las consecuencias", agregó el epidemiólogo a Reuters.

BRASIL, GOLPEADO CON FUERZA

Con la cifra de muertos en constante aumento, los sepultureros en varios países se han visto obligados a ampliar los cementerios con una fila tras otra de nuevas tumbas. En una ruptura con la cultura tradicional predominantemente católica de la región, los fallecidos a menudo son enterrados con pocos o ningún pariente para despedirse.

La mayoría de las muertes, más de 446.000, han ocurrido en Brasil, que se convirtió en un epicentro de coronavirus este año con el segundo brote más letal fuera de Estados Unidos, aunque parece probable que India lo supere pronto.

El gobierno del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, un escéptico de las vacunas y opositor a los confinamientos, está siendo investigado por una comisión parlamentaria por no planificar una campaña nacional contra el COVID-19 y no comprar vacunas a tiempo.

Brasil sigue siendo el tercer país más afectado del mundo en términos de casos confirmados de COVID-19, solo detrás de India y Estados Unidos. Tiene el mayor número de muertes en la región, seguido por México y Colombia, que combinados representan alrededor del 74% de todas las muertes en América Latina.

La cifra diaria de muertos en América del Sur se redujo en mayo a 3.872, desde un promedio de 4.558 en abril, según un análisis de Reuters. Pero los casos están aumentando nuevamente y las muertes son un indicador rezagado, que generalmente aumentan semanas después de un aumento en las nuevas infecciones.

La vacunación en América del Sur se ubica por detrás de gran parte del mundo. En la región, solo el 15% de las personas han recibido al menos una dosis en comparación con el 28% en Europa y el 34% en América del Norte. Hasta el 19 de mayo, solo Asia y África se ubican por debajo con 5% y 1%, respectivamente.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha criticado las "brechas flagrantes" en el acceso a las vacunas COVID-19 en América Latina, en comparación con Estados Unidos, que ha tenido la mayor parte de los 400 millones de dosis administradas hasta ahora en el continente americano.