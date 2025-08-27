Analista asegura que reunión entre Paz y Arce por transición, es válida y transparente

El analista político William Herrera calificó como válida y positiva la reunión que sostuvieron el candidato presidencial Rodrigo Paz y el presidente Luis Arce, destinada a facilitar la transición de gobierno, aún cuando no exista un presidente electo.

“Es válido y es bueno que se comience una transición transparente y democrática. Lo que necesita el candidato, cualquiera que sea, y el pueblo en su conjunto es conocer exactamente cuál es el estado del Estado boliviano en este momento, especialmente en términos económicos. Una cosa es la información oficial y otra, la información real”, explicó Herrera en contacto con El Mañanero.

El analista destacó la importancia de que los equipos de ambos lados trabajen ya en la transición para asegurar un proceso ordenado. “Debería haber equipos trabajando en esta transición ya. La transición está a la vuelta de la esquina. Valoro el esfuerzo del Gobierno para que esto se haga de la mejor manera posible”, añadió.

Respecto a la ausencia del exmandatario Jorge Tuto Quiroga en la convocatoria, Herrera señaló que podrían existir razones particulares, pero subrayó que el hecho concreto es que se está intentando brindar toda la información necesaria para que el futuro gobierno tome decisiones basadas en datos reales.

Consultado sobre el impacto electoral de este encuentro, Herrera comentó: “No sé si podrá tener algún impacto significativo, pero de repente se valorará como positivo el intento de hacer una transición democrática. Había temor de que el MAS no entregara el poder, y estos son señales positivas, similares a las que ha dado el Poder Judicial”.

Finalmente, sobre si esta reunión representaría un acercamiento político con el gobierno, Herrera fue cauteloso: “No sabemos aún. Eso se verá más adelante, cuando arranque la campaña. Hay sospechas, pero habrá que corroborarlas en la transición misma”.

