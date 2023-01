Andecop: "Ministro de Educación no tiene la facultad de prohibir incremento de pensiones"

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, se realizó un ampliado de la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) en La Paz y se determinó incrementar las pensiones para esta gestión. En el encuentro también se contó con el asesoramiento de abogados constitucionalistas y civilistas.

"Lamentamos profundamente las desatinadas declaraciones del ministro de Educación que indica que no permitirá incremento en las pensiones. No existe ninguna norma que le faculte prohibir que las unidades educativas privadas incrementen sus pensiones de acuerdo a sus necesidades, ni la Constitución, el Código Civil, el Código de Comercio, ninguna ley le da esa facultad. Hemos pedido al ministro que se asesore adecuadamente", afirmó Genaro Durán, representante de Andecop.

Durán argumentó que la razón "fundamental" del incremento es la nueva malla curricular, presentada por el ministro de Educación, ya que implica incrementar horas de trabajo.

"En los colegios particulares, manejamos la educación con seriedad y responsabilidad. Se tiene que enseñar física y química desde primero de secundaria. No va a ser el profesor de biología que esté picoteando ciencias naturales, física y química; vamos a contratar nuevos profesores. Nos piden enseñar robótica, que los profesores no saben. Nos piden enseñar quechua. Los profesores en Educación Primaria y Secundaria, la mayor parte, no sabe quechua, no saben leer, ni escribir. ¿Cómo enseñar a los niños? Nosotros vamos a contratar profesores de quechua para que, con seriedad, se enseñe esta materia que es tan importante", argumentó.