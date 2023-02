Añez enfrenta nueva demanda por presunta legitimación de ganancias ilícitas

Cargando...

Jeanine Añez y su ex gabinete enfrentan una demanda millonaria por la presunta compra ilegal de combustible para avión durante su gestión, se informó que es investigada por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas.

El Ministerio Público presentó una demanda contra Añez, por la aprobación de un decreto en el que autoriza la compra de combustible para aviones con un daño económico de más de 53.990.091.60 de bolivianos.

Esta nueva denuncia se hizo conocer luego de la carta entregada a Carolina Rivera, hija de la ex mandataria, a quien agradece su lucha por su liberación hasta la fecha, ‘‘No es suficiente haberme secuestrado y tenerme encarcelada hace 697 días. Me quieren destruida’’, expresó la ex mandataria.

La denuncia fue interpuesta por el Viceministerio de Transparencia, respaldada mediante el Decreto Supremo 4272 donde señala que ''el combustible Jet Fuel sólo puede ser comercializado a operadores nacionales para cubrir rutas nacionales”.

