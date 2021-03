Áñez: "Ya se llevaron mi libertad y ahora atentan contra mi salud"

La mañana de este martes la expresidenta Jeanine Añez hizo pública una carta manuscrita dirigida "al pueblo boliviano". En la misiva describe su vivencia actual desde el momento de su aprehensión y asevera que se está "atentado" contra su salud.

"Nunca tuve ni tendré la intención de irme de mi país como lo hicieron en el 2019 , las y los que cobardemente renunciaron por no hacerse cargo de un país en llamas donde sólo se gritaba 'guerra civil', digan si no fueron cobardes. Pero eso no es todo, ya se llevaron mi libertad y ahora atentan contra mi salud", señala la ex autoridad.

Áñez dijo que le administran medicamentos de “alto riesgo” y que el Gobierno va contra una orden judicial que le permite recibir atención médica en una clínica.

Responsabilizó algunas autoridades en caso de que llegue a pasar algo con su salud.

Añez señaló que su vivienda mantiene precintada por lo que sus hijos no pueden ingresar a sacar sus pertenencias ni fármacos que ella misma toma.

"No podemos entrar, estoy sin casa, no podemos sacar ropa, mis medicinas. Mis pertenencias personales, todo he dejado a la vista porque no tenía intenciones de escapar. Espero que a título de 'buscar pruebas' no se hayan llevado todo, porque sería un robo descarado", aseguró.