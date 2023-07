ANP denuncia amenazas contra un periodista y pide protección

Cargando...

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que el periodista Guider Arancibia, de El Deber, fue amenazado tras la difusión de una noticia sobre la captura de un cargamento de cocaína transportada en una avioneta que cayó en Argentina, y demandó protección del Estado.

Arancibia Guillen relató que fue amenazado a través de una llamada telefónica el miércoles 26 de julio, por parte de una persona que se identificó como Douglas Lima Lobo, presuntamente integrante de la familia Lima Lobo a la que autoridades policiales de Bolivia y Argentina sindican de estar relacionada con el narcotráfico.

“Cerca de las dos y media de la tarde me llamó para quejarse. Le expliqué que es información que la Policía antinarcóticos y la Fiscalía de Sustancias Controladas. Entonces, me dijo que me iba a demandar para que yo demuestre que la Fiscalía es la fuente de la información. Y agregó que de aquí en adelante yo tenga mucho cuidado; que la familia Lima Lobo está cansada de las burreras que hacen ustedes (los periodistas). Usted va a tener que demostrar que la familia Lima Lobo es dueña de la avioneta (incautada)”, advirtió al periodista.

El periodista informó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que Douglas Lima Lobo acudió primero a las oficinas del periódico El Deber en busca de los jefes de redacción para expresar su descontento.

Cargando...

“Al ser informado que no estaban para atenderlo, hizo una llamada; alguien le dio mi número telefónico, y entonces me llamó. Como hablaba a gritos, la secretaria que lo atendió y otro personal administrativo atestiguaron (escucharon) lo que me dijo”, agregó Arancibia.

Como antecedentes, cabe mencionar que el 23 de mayo pasado una avioneta con matrícula boliviana hizo un viaje de ida y vuelta a Paraguay, sin plan de vuelo; y posteriormente cayó en territorio argentino transportando droga.

Sobre el caso, medios argentinos en primera instancia y el Ministerio Público posteriormente sindicaron como propietarios de la droga a un conocido clan que opera en Bolivia.