Anuncian investigaciones al surcoreano que llegó a Bolivia para encontrarse con Mary

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Rolando Rojas, anunció que se investigará al surcoreano Seon Yong Lee que llegó a Bolivia para conocer a su enamorada Mary.

El oficial indicó que el ciudadano asiático será investigado por los delitos de trata y tráfico, ya que habría usado otra fotografía como si fuera la suya.

“Aquí ha habido una franca actitud de engaño podríamos decir en este tema de este ciudadano surcoreano que habría compartido fotografías que no corresponde y habría generado una idea falsa percepción en una persona dama que es de Bolivia, entonces esto constituye en un hecho de estafa. (…) Entonces el caso se va a investigar bajo la presunta comisión de posiblemente un hecho relacionado con un tema de trata y tráfico de personas”, explicó el coronel.

Lee llegó el fin de semana a la ciudad de La Paz con la ilusión de encontrarse con la joven boliviana de nombre Mary, con quien mantuvo una relación sentimental a distancia.

Sin embargo, cuando el ciudadano asiático llegó a territorio boliviano, Mary habría bloqueado de sus redes sociales a Lee. Debido a esta situación, el surcoreano recurrió a los medios de comunicación para encontrar a su pareja sentimental.

En las redes sociales circuló la versión de que Lee había enviado una fotografía que no le corresponde y que por eso Mary decidió no conocerlo en persona, porque lucía diferente a la imagen. Este dato no fue confirmado por Lee.

Este lunes, después algunas horas de búsqueda de Mary, Lee comunicó muy feliz que logró comunicarse y reencontrarse con su enamorada.

“Todo está bien arreglado, por eso estamos bien felices”, expresó con un gesto de agradecimiento por la ayuda que recibió para reencontrar a Mary.

