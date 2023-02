Aparecen imágenes del presunto asesino del librecambista Valentín Burgos; familiares exigen justicia

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En las últimas horas salieron a la luz imágenes del presunto autor del asesinato del librecambista Valentín Burgos de 71 años, quien fue encontrado sin vida al interior de una habitación que alquilaba en la calle Buenos Aires de la ciudad de Santa Cruz.

Fue el hijo de la víctima quien lo encontró tendido en el suelo, totalmente ensangrentado y con varias heridas punzocortantes en el cuerpo. Además de que tenía un cinturón amarrado en el cuello que le provocó una cortadura.

Han pasado 20 días y los familiares de Burgos cuestiona a la policía por no presentar ningún tipo de avance en la investigación, pese a tener las imágenes de las cámaras. “Pedimos y clamamos justicia porque este crimen atroz no puede quedar impune”, expresó el hijo de la víctima.

Reveló que fueron los mismos familiares de Burgos quienes tuvieron que pedir las imágenes de las cámaras de seguridad a los negocios aledaños al lugar donde ocurrió el asesinato para así, posteriormente, entregarlas a la Policía.

Ellos reclaman que "hasta la fecha no hay ni un identikit, no hay nada. La Policía no ha hecho más que entorpecer (la investigación)". De igual manera, dijo que hasta el momento no han realizado el respectivo desdoblamiento de los teléfonos celulares que fueron secuestrados.