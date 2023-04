Aprehenden a 9 "pildoritos" que se infiltraban en fiestas patronales para cometer robos

Cargando...

La Paz

Una banda de nueve "pildoritos" fue capturada este fin de semana por la Policía. Los delincuentes aprovecharon una fiesta patronal del municipio de Sorata, La Paz, para dopar y robar las pertenencias de los invitados. Se trata de cinco varones y cuatro mujeres, que se encuentran ya a disposición de las autoridades para las investigaciones.

“Comunarios del lugar denuncian de que habrían sufrido el robo de sus pertenencias; ante esta situación, la Policía Rural y Fronteriza se ha constituido a la plaza principal (del municipio de Sorata), donde se estaba llevando a cabo un festejo patronal; donde aproximadamente había 1.000 personas”, afirmó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Miguel Hidalgo.

Al parecer, los sindicados aprovecharon la multitud para meterse entre los invitados; para poner alguna clase de somnífero en las bebidas alcohólicas para dejar inconscientes a las víctimas y robarles.

“Los comunarios denunciaron que se trasladó a varias personas al centro médico de Sorata. Se ha tomado contacto con la doctora de turno, quien ha diagnosticado de que habían llegado a ese centro tres personas intoxicación con drogas”, aseveró el jefe policial.

A la población se le pide precaución al asistir a este tipo de eventos; en lo posible no llevar objetos de valor; no exceder en el consumo de alcohol ni aceptar alimentos o alguna bebida de personas que no conozca.

