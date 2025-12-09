Aprehenden a Chi Hyun Chung y es sometido a audiencia cautelar en Santa Cruz

En las últimas horas fue aprehendido el médico y político Chi Hyun Chung, conocido públicamente como Dr. Chi. La información fue confirmada por fuentes policiales de Santa Cruz, quienes señalaron que el procedimiento se realizó durante la pasada jornada.

Tras su aprehensión, Chung fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado a una audiencia cautelar. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el delito por el cual fue imputado.

De acuerdo con fuentes policiales, la autoridad jurisdiccional deberá definir si Chi Hyun Chung permanecerá detenido preventivamente o si se le otorgarán medidas sustitutivas mientras avanza la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozca la resolución judicial y que la Fiscalía brinde mayor información sobre los motivos de la imputación.



NOTA EN DESARROLLO...

