Aprehenden a policía que habría golpeado brutalmente al esposo de su amante

Santa Cruz, Bolivia

El fiscal departamental de Santa Cruz informó que aprehendieron al policía Alexander Bonifacio, que tiene grado de sargento, y arrestaron a la sub teniente Aracela Callisaya. Ambos están acusados de agredir a un sujeto en la zona de la Pampa de la Isla.

Ellos podrían ser imputados por el delito de lesiones graves y leves, además de homicidio en grado de tentativa, ya que la víctima tiene 35 días de impedimento.

La víctima de 23 años denunció que ambos efectivos lo golpearon luego de encontrarlos infraganti, pues la mujer es su cónyuge y el otro policía sería el amante. Incluso utilizó una piedra.

"He tenido un problema con un policía. El policía me hizo esto (mostrando sus heridas). Los pillé a mi esposa con el mismo policía y él me agredió. Yo hace poco salí de Palmasola por violencia familiar", relató en un video difundido por el denunciante.