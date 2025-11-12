Aprehenden a un sujeto por cometer y grabar actos obscenos en presencia de una menor

Vecinos de la urbanización Arcoíris, en la zona sur de la capital cruceña, detuvieron y maniataron la tarde de este martes a un hombre de 23 años, acusado de realizar actos obscenos delante de una menor de edad.

La detención se produjo tras el seguimiento al sujeto, quien mantenía una relación con la madre de la pequeña de tan solo un año. El hombre fue posteriormente entregado a la Policía del municipio de La Guardia.

La gravedad del caso radica en que el acusado grabó los actos y difundió el material a través de WhatsApp.

Un familiar de la menor confirmó que existen "varios videos" en los que se observa al hombre masturbándose mientras graba a la niña de un año y a otro menor. La familia se enteró de la situación por terceras personas a quienes el hombre había enviado el contenido, que calificaron como "pornografía".

La familia de la menor ha solicitado a las autoridades una exhaustiva investigación, con la firme intención de hacer revisar a los niños para determinar si ha existido "abuso o violación".

Actualmente, el acusado permanece en celdas policiales del municipio de La Guardia. Se encuentra a la espera de prestar su declaración formal ante el Ministerio Público, que deberá tomar medidas legales por los delitos de actos obscenos y la presunta difusión de material pornográfico infantil.

