Arce asegura que está dispuesto a ir al revocatorio, pero no interferirá para liberar a Camacho

Venezuela

En entrevista con la cadena Telesur en Caracas, Venezuela, el presidente Luis Arce señaló que el gobierno está dispuesto a ir un revocatorio, pero no cederá ante las demandas de amnistía que plantearon los cívicos cruceños.

Aseguró que el gobierno no "cederá al chantaje de la derecha" y que “Camacho debe responder ante la justicia”.

"La derecha boliviana, a la cabeza del Comité Cívico, nos ha planteado un chantaje, nos ha dicho liberen al señor Camacho, el actual gobernador del departamento de Santa Cruz, o caso contrario nosotros llevamos adelante un proceso revocatorio para el mandato del presidente. Nosotros no vamos a caer en el chantaje, el señor Camacho tiene que explicar, no a nosotros como a gobierno, sino a la justicia su papel en el golpe de estado de 2019, tiene que explicar también lo que ha ocurrido con estos 36 últimos días que tuvimos que enfrentar en Santa Cruz un paro cívico. Luego cuando la justicia arresta al señor Camacho tuvimos que enfrentar también quemas de instituciones públicas en la misma ciudad de Santa Cruz", afirmó.

El mandatario dijo que puede enfrentar el revocatorio, si los cruceños así lo quieren, pero no interferirá en nada porque cuando hizo campaña electoral, las víctimas de Sacaba y Senkata le pidieron justicia y dijo que en eso está contribuyendo.

Durante la entrevista, el presidente Arce también fue consultado sobre las pugnas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y señaló que cualquiera que sea el candidato de su partido en 2025, se debe mantener la unidad.

"(Desde el) primer día hemos llamado a la unidad, no solamente del instrumento político, sino de las organizaciones sociales, no se tiene que dividir a nuestras organizaciones sociales, no se tiene que dividir el instrumento político. Para nosotros está claro que es la única opción de poder ganar es ir unidos. Lo hemos dicho desde el primer día, han pasado más de dos años de gobierno y nosotros ratificamos nuestra posición de que la unidad es la única manera de poder enfrentar una derecha que va articulándose y nos va a enfrentar en las próximas elecciones", agregó.