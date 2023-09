La Paz, Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, descartó asistir al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado para el 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, Cochabamba.

El primer mandatario argumentó su decisión indicando que las organizaciones sociales no están siendo tomadas en cuenta en el congreso. Recordemos que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe, en una conferencia desconoció este encuentro.

“Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños (Organizaciones sociales) no van a estar. No podemos asistir a una casa donde no van a estar los dueños”, dijo el presidente en conferencia de prensa.