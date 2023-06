"Arce se ha graduado de tirano", dice Astorga tras la restitución de Del Castillo

Cargando...

La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, tras la destitución y posterior posesión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno afirmó que el primer mandatario se ha convertido en un tirano.

"El presidente Luis Arce se ha graduado de tirano y ha convertido a Eduardo Del Castillo en un ministro de facto", aseveró Astorga.

Astorga aseveró que el presidente Luis Arce ha violado la Constitución Política del Estado (CPE) y no respeta la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que ha censurado a Del Castillo con más de dos tercios.

"No solamente tenemos que pensar en cambiar ministros también tenemos que cambiar presidente con miras al 2025", sostuvo el diputado.

Según Astorga, Arce no tiene moral, no da el ejemplo y no respeta a la ALP.