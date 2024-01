Arce: "Si no hubiera boicot y las trabas que nos ponen, estaríamos mucho mejor"

Beni, Bolivia

Este viernes, durante un acto en el departamento del Beni, el presidente Luis Arce afirmó que "si no hubiera boicot" de ciertos sectores, el país "estaría mucho mejor". Asimismo, ratificó que el compromiso de su Gobierno es con el país, "no con una sola persona".

"Si no hubiera boicot, si no hubiera todas estas trabas que nos ponen, estaríamos mucho mejor. Pero nosotros no nos doblamos, seguiremos trabajando por el pueblo. Ese es nuestro compromiso, para eso ustedes han votado por un Gobierno del pueblo y para el pueblo", aseveró el mandatario, durante el acto de entrega del primer tramo de la carretera que unirá los municipios de Rurrenabaque y Riberalta.